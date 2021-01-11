حكاية الهدف الأعظم في تاريخ كرة القدم.. رونالدو يصنع المجد بقدم ساحقة

في معقل اليوفنتوس بمدينة تورينو، يبدو أن اللحظة التاريخية التي لن ينساها مشجعو كرة القدم وخاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو قد تتحقق مع اهتزاز شباك جنوى الإيطالي بأقدام الـ دون في مباراة الكأس المرتقبة.





رونالدو يدخل اللقاء متساويا في عدد الأهداف التي سجلها على مدار تاريخه مع الأسطورة التشيكية جوزيف بيكان برصيد 759 هدفا لكل منهما، بعد إحراز الهدف الثالث في مرمى ساسولو بالأمس.





سيصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كرة القدم إذا لاحت له الفرصة لتسجيل هدف واحد فقط، وهو مجد جديد يُضاف للبرتغالي الذي كسر كل الأرقام القياسية في أوروبا والعالم وغرد منفردا في عالم كرة القدم.





أهداف رونالدو

سجل رونالدو759 هدفا في المباريات الرسمية التي خاضها مع الأندية المختلفة ومنتخب البرتغال، حيث لعب لكل من سبورتنج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وأخيرا مع يوفنتوس الإيطالي وسجل خلالها 657، بينما بلغ رصيد أهدافه الدولية مع منتخب البرتغال 102 هدف.





رونالدو تجاوز منذ وقت قريب رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب البرازيل، وبات قريبا جدا من تحطيم رقم التشيكي بيكان أيضا.





ويزعم بيليه أن عدد أهدافه وصل لـ1283، بالرغم من أنها لم تسجل بشكل رسمي، لكن ما تم توثيقه من خلال إحصائيات الفيفا تشير إلى أن رونالدو تجاوز الرقم الذي كان مسجلا باسم بيليه.





رونالدو.. مسيرة لا تعرف النهاية

بعمر الـ 35 عاما يستطيع رونالدو الركض نحو المرمى مباشرة مزيحا عنه كل الدفاعات المنافسة في مهمة للتسجيل وتحقيق الفوز للسيدة العجوز بكل اقتدار.





لا يعرف رونالدو اليأس ولا يتحدث آسفا عن تقدم العمر أو عدم قدرته على المشاركة أو تغلبه نداءات الجسد المرهق كما يفعل منافسه الأسطورة ليونيل ميسي أحيانا، لكن رونالدو يبقى متمسكا بأمل البقاء لتحقيق كل الأرقام.





تجاوز الرقم التاريخي لرونالدو قد يكون محالا، خاصة في ظل توقعات المتاببعين لتخطي كريستيانو رونالدو الـ 800 هدف عبر مسيرته وهو رقم لا يمكن لأي لاعب تجاوزه بسهوله خلال قرن من الزمان.



