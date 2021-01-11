صحفي بلا مأوى.. إبراهيم عباس نائب رئيس تحرير.. مشرد لا يجد من يعوله بعد إصابته بالعجز

بعد سنوات من العمل في بلاط صاحبة الجلالة ووصوله لنائب رئيس تحرير جريدة اللواء العربي، أصبح بلا مأوى أو راع، وحيد يفترش الأرض في ألم وأنين لا حصر له لينكسر شموخه كصحفي ويصبح مشردا لا يجد من يسأل عنه، لكونه ليس عضوا بنقابة الصحفيين.

مشهد مؤسف يعيشه الصحفي " ابراهيم عباس إمام"، بعد سنوات قضاها في مهنة الصحافة وتدرج في عمله حتى وصل إلى نائب رئيس تحرير لجريدة كان يذيع صيتها ربوع الوطن، لينقلب حاله بعد تعرضه لحادث تسبب له بالعجز في قدمه ليصبح قعيدا دون حراك داخل غرفة غير آدمية بالمرة يفترش مرتبة مهترئة وبجوارها كرسيه المتحرك، في حالة من اليأس حيث لا يجد من يسأل عنه أو يرعى صحته التي تتدهور.

تدهورت حالة الصحفي المخضرم "ابراهيم" عباس" بعد تعرضه للحادث وأُغلقت مؤسسته الصحفية المتمثلة في جريدة اللواء العربي، يبات بلا مأوى ولا عمل، كبر سنه وعجزت حركته ليصبح الشارع هو نصيبه، ليتمكن بعد ذلك أصحاب القلوب الرحيمة من تأجير غرفة بسيطة له يسكن فيها يصرخ ويئن فيها وحده من شدة ألم مرضه.

بعد انتشار قصة الصحفي " ابراهيم" أقدمت مؤسسة معا لإنقاذ إنسان من انتشاله من حالته ونقله إلى دور رعاية، و الكشف عليه طبيا ليتبين أنه مصاب بقصور في الكلى و ارتفاع ضغط الدم علاوة على إصابته بالعجز الدائم في قدميه.

وبالتواصل مع المؤسسة التي تأوي المشردين، أوضحت أن الصحفي " إبراهيم" يحتاج إلى الدعم بكافة أشكاله لعلاجه ورفع روحه المعنوية بعد معاناة صعبة دامت لسنين، حيث لم يكن نقابيا ليتم ذلك من خلال نقابة الصحفيين وأنه يعتمد الان على المجهود الذاتي المقدم اليه.

وأشارت المؤسسة إلى أن الصحفي "إبراهيم"، يلقى الرعاية الصحية المطلوبة من قبل المؤسسة وأنها تساعده على تجاوز محنته الصعبة وخاصة لكونه أحد الإعلاميين الذين عانوا في كبرهم بعد فقدان وظائفهم.