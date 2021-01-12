هل يتحتم عليّ الموافقة على دفني بمقابر عائلة زوجي ؟ .. الإفتاء تجيب

ورد سؤال من سيدة الى صفحة دار الإفتاء تقول فيه: هل حتما الدفن في مقابر عائلة زوجي أم أدفن في مدافن عائلتي؟.





رد الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: لا يوجد في هذه المسألة حتما أو واجب ، فالدفن مع مقابر زوجك او عائلتك يرجع الى اختيارك انت فإذا كنت ترغبين في الدفن في مقابر عائلتك فلك الحرية طالما ذلك يكون قريبا من ابنائك ليقوموا بزيارتك كل فترة ، وطالما ذلك فيه مصلحة لك ، ولا يحق للزوج إجبارك على دفنك في مقابر عائلته.





وأضاف عاشور: ولكن يجب ان تكون النساء في مقبرة منفصلة عن مقبرة الرجال لأن المرأة لا تدفن مع زوجها او في مقابر الرجال إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك كأن لا يوجد مكان في مقبرة النساء او لا يوجد مقبرة غيرها .





حكم نقل الميت من قبر إلى آخر

قال الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، إن نبش القبر ونقل جثمان الميت لا يجوز إلا لعذر شرعي؛ موضحًا أن في ذلك انتهاك لحرمته .





وأضاف "شلبي" في فتوى له ، ردًا على سؤال: هل يجوز فتح القبر و نقل الميت إلى قبر آخر لرؤيا رآها ابن الميت في منامه ؟ قول الإمام النووي: «نبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام، إلا لضرورة، بأن دفن بلا غسل، أو في أرض أو ثوب مغصوبين، أو وقع فيه مال أو دفن إلا لغير القبلة» منهاج الطالبين، مشيرًا إلى قول ابن قدامة في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الميت يخرج من قبره إلى غيره؟ فقال: إذا كان شيء يؤذيه.





وأوضح أنَّه لا يَجوز نبْش القبر ونقل الجثمان من تلك المقبرة إلاَّ لغرض شرعيٍّ صحيح، أو حاجة ملحَّة؛ مشيرًا إلى أن في نبشه إهانة وامتهان واعتداء، ولأنَّه قد يؤدِّي إلى كسْر عظامه، لافتًا إلى أن الرؤيا لا يعمل بها في مثل هذه الأمور ؛ لأنها ليست دليلًا شرعيًّا.



