التجمعات الزراعية..خطوة على طريق التنمية الشاملة والتوطين في وسط سيناء

تعتبر التجمعات التنموية والزراعية بمناطق الحسنة ونخل وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، خطوة على طريق تنمية المناطق البدوية، بداية لعمليات التوطين لجذب السكان الي مناطق سيناء حيث سيتم تسليم مزرعة ومنزل لكل منتفع لتحقيق الاستقرار الأسري.





حيث قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان صحفي، إنه تم إقامة تجمعات تنمويه في منطقة وسط سيناء وبئر العبد ، تمثل بداية لعملية توطين السكان من مختلف محافظات الجمهورية.





وأضاف ان هذا يؤكد عزم الدولة علي تنمية سيناء ويؤكد الجديه في التنفيذ وانه لا توجد وعود بل تنفيذ علي ارض الواقع،وذلك من خلال اقامة التجمعات التنموية والسكنية ، وتعزيز سياسة التوطين علي ارض سيناء والاتجاه الي حفر مزيد من الابار والتفكير في امكانية وصول مياه النيل الي منطقة وسط سيناء .





مشيرا، الي ان الرئيس السيسي افتتح 3 تجمعات تنموية بوسط سيناء ، ضمن مشروع للتجمعات التنموية المتكاملة باجمالى 18 تجمعا تنمويا .. منها 11 تجمعا فى شمال سيناء و 7 تجمعات فى جنوب سيناء ، وأن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية .





واعطى توجيهاته بتفعيل الأنشطة وتنوعها الي جانب تشكيل مجالس اداره بمشاركة أهالي المنطقة.





فيما قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، انه تم تشكيل مجالس إدارات للتجمعات الزراعية المتكاملة بالتنسيق مع المحافظة لإدارة المشروعات وتوزيع ما يكفى من الإنتاج على الأهالى وتسويق الفائض في الأسواق بأسعار رمزية.





مشيرا الي أنه من المخطط في المستقبل إضافة مشروعات مزارع الدواجن ومعاصر وتعبئة وتغليف الزيتون وزراعة أشجار النبق ليتغذى عليها النحل البرى لإنتاج عسل السدر الجبلى..الي جانب الاهتمام بالمرأة البدوية بإنشاء مراكز تدريب ومشاغل لتعليم المرأة القراءة والكتابة والحرف اليدوية والخياطة والتطريز والتفصيل والتريكو وغيرها من الحرف للحفاظ على التراث الشعبى السيناوى.





بالاضافة إلى الاهتمام بتربية الأغنام والماعز لإنتاج اللحوم والأصواف، وكذا اقامة المزارع السمكية لانتاج الأسماك بكميات كبيرة لزيادة الدخل وإتاحة فرص التدريب والعمل لأبناء سيناء.ولفت رءيس المنطقة ، إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية في 25 تجمعا ( 13 تجمعا بشمال سيناء، وهى: الرواق، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، المتمثنى، بئر بدا، الكونتيلا 2، الكونتيلا 3، الكونتيلا 4، الكونتيلا 5، نثيلة، أم الخرز ) وعدد 12 تجمعا بجنوب سيناء.





وقال أن تلك التجمعات ممولة من الصناديق العربية وعددها 18 تجمعا موزعين على محافظتى جنوب سيناء بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا ، وأن تجمعات محافظة شمال سيناء نقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل .. منها 5 تجمعات بالحسنة ، وهى أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و 6 تجمعات بنخل ، وهى : طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصة بصدر الحيطان بنخل.

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