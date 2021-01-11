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فن

دنيا عبد العزيز تسترجع ذكرياتها مع هادي الجيار في المال والبنون

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:17 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
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مصطفى كرم
استرجعت الفنانة دنيا عبد العزيز زكرياتها مع الفنان الراحل هادي الجيار بعد رحيله أمس بعد صراع مع مرض الكورونا. 

ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها مع الفنان هادي الجيار من مسلسل المال والبنون وعلقت قائلة: "زينب منعم الضو المال والبنون أول مسلسل في حياتي، كنت بعمل بنت الأستاذ هادي الجيار الله يرحمك ويغفرلك يارب".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير. 

وكان الفنان هادى الجيار انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
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