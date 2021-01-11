دنيا عبد العزيز تسترجع ذكرياتها مع هادي الجيار في المال والبنون

استرجعت الفنانة دنيا عبد العزيز زكرياتها مع الفنان الراحل هادي الجيار بعد رحيله أمس بعد صراع مع مرض الكورونا.





ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها مع الفنان هادي الجيار من مسلسل المال والبنون وعلقت قائلة: "زينب منعم الضو المال والبنون أول مسلسل في حياتي، كنت بعمل بنت الأستاذ هادي الجيار الله يرحمك ويغفرلك يارب".





يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



