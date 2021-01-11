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حوادث

وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث بطريق السخنة

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:33 م
حادث
حادث
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حسن غنيمة
لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها وشقيقتها في حادث انقلاب سيارة ملاكى اليوم، الإثنين، بطريق السويس- العين السخنة، وتم نقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى العام.

وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ملاكى رقم " أ ط ٥٥٩١ " كان يستقلها سيدة وطفلتان بطريق العين السخنة - السويس.

قال مصدر طبى فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم إن الطفلة عمرها ١١ عاما توفيت فور وصولها إلى مستشفى العام، مشيرا إلى استقبال السيدة وبنتها الثانية التى تبلغ من العمر ٧ سنوات فى قسم الطوارئ من أجل إسعافهما وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة من أجل للاطمئنان عليهما. 

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