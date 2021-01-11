وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها في حادث بطريق السخنة

مصرعها وأصيبت والدتها وشقيقتها في حادث انقلاب سيارة ملاكى اليوم، الإثنين، بطريق





وكان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بانقلاب سيارة ملاكى رقم " أ ط ٥٥٩١ " كان يستقلها سيدة وطفلتان بطريق العين السخنة - السويس.





قال مصدر طبى فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم إن الطفلة عمرها ١١ عاما توفيت فور وصولها إلى مستشفى العام، مشيرا إلى استقبال السيدة وبنتها الثانية التى تبلغ من العمر ٧ سنوات فى قسم الطوارئ من أجل إسعافهما وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة من أجل للاطمئنان عليهما.



