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أخبار البلد

هاشتاج #واتساب يتصدر تويتر بعد التحديث الجديد

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:27 م
واتساب
واتساب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #واتساب بعد قيام شركة فيسبوك المالكة للتطبيق بوضع تحديث إجباري يسمح لها يتداول خصوصية بيانات المستخدمين.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:

الناس اللي كسلت تقرا شروط الواتساب الجديده وداست موافقه علي طول، منورين
بصراحه أنا صاحي مش فاهم حوار الواتساب الجديد دا فـ شوفوا هتعملوا ايه وانا معاكوا. 


و قال أخرون: ملايين من مستخدمي تطبيق ‎#آلوآتـساب توجهوا لإستخدام تطبيق ‎#SignalApp بعد قيام شركة الواتساب تحديث سياسة الخصوصيه لدى التطبيق و شروط مشاركة البينات مع الفيس بوك..وداعًا الواتساب...!!
مرحبا ب سجنال...!؟" و" ‏بعد حوار الواتساب ده احنا نمسح السوشيال ميديا كلها وننزل نتقابل احسن.". 


يذكر أن المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، قال  إن واتساب كشف عن إجراءات جديدة للخصوصية أثارت كثيرا من الجدل، مضيفا أن هذا الأمر يحدث في العالم أجمع إلا أوروبا والمملكة المتحدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الأحد، أنه سيتم تخزين المعلومات على واتساب البيزنس، منوها بأن هناك كثيرا من علامات الاستفهام.

وأكد المهندس وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، أن ما يحدث من واتساب عملية تجسس، مشيرا إلى أن جميع رسائل الواتساب بيزنس ستكون مسجلة لدى الشركة.

وتابع الخبير أن إجراءات الخصوصية والسرية على الواتساب مثيرة للجدل بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
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