تموين الإسكندرية: ضبط طن مخلل فاسد بمصنع مجهول في حي شرق

شنت مديرية
التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله، وكيل
الوزارة، حملات لتشديد الرقابة على مصانع المواد
الغذائية غير المرخصة، تحت اشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية سليمان الطيب.
وشنت ادارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة وإشراف رضا
حسن رئيس الرقابة تحت رئاسة حي شرق
بالاشتراك مع الطب البيطري وذلك للاختصاص ، حملات على نطاق الإدارة، أسفرت
عن تحرير محضر إدارة و تشغيل مصنع لتعبئة
المخللات بمنطقة أبيس بدون تراخيص.
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وتم تحريز كميات من المخللات تقدر 1000 كجم تنبعث منها روائح مريعة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، والتحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
فيما قاد اللواء خالد جمعة السكرتير
العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة السيد موسي رئيس حي العجمي، اليوم
الاثنين، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات
الاحترازية بنطاق حي العجمي، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمجال والمقاهي
بشارع البيطاش الرئيسي وشارع شهر العسل، ومنطقة الدخيلة.
وخلال الحملة؛ أكد السكرتير المساعد علي أصحاب
المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء
الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات ، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق
قمامة ، والتنبيه علي المواطنين المترددين علي المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية
وذلك حفاظا على سلامتهم.
وفي السياق ذاته، قال رئيس حي العجمي إن حملة اليوم أسفرت عن غلق ٤ من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية ، وتحرير ٤ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٨ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، كما تم التحفظ على ١٦٣ كيلو لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية أو مذبوحة خارج السلخانة، كما تم التحفظ على ٤ حالات أشغال طريق معيقة لحركة المارة، وتحرير ٩مخالفات بيئية، مشيرا إلى أنه تم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك في الحملة ممثلين للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات
وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد
البيئي.