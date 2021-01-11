ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات ضد 4 كيانات وسبعة أشخاص في أوكرانيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 06:59 م
على صالح
اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي يوم الاثنين، عن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أربعة كيانات أوكرانية وسبعة أوكرانيين بينهم مسؤولون سابقون ونائب حالي بسبب تدخلهم المزعوم في الانتخابات العامة الأمريكية.

وذكر البيان الامريكي "اليوم، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إجراءات إضافية ضد سبعة أفراد وأربعة كيانات تشكل جزءًا من شبكة نفوذ أجنبية مرتبطة بروسيا مرتبطة بأندري ديركاش"


 وأضاف البيان إن الوكيل الروسي ديركاش تم إدراجه في 10 سبتمبر 2020، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13848 ، لمحاولته التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتستهدف العقوبات الأمريكية مسؤولين سابقين في الحكومة الأوكرانية، هم: كونستانتين كوليك ، وألكسندر أونيشينكو ، وأندريه تيليزينكو ، وكذلك عضو البرلمان الحالي أولكسندر دوبينسكي "لظهورهم علنًا أو الانتماء إلى ديركاش من خلال النشر المنسق والترويج لمزاعم احتيالية لا أساس لها تتعلق بسياسة أمريكية، وفقا لبيان وزارة الخزانة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف مواطنين صينيين

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران.. فيديو

أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد و3 كيانات من آسيا وأفريقيا

لقطات جوية ترصد مطاردة بوليسية خطيرة فى لوس أنجلوس .. شاهد

ترشيحاتنا

ايجابية مسحة كورونا الثالثة للفنانة يسرا

10 شروط لاستخراج رخصة قيادة للسيارة بقانون المرور الجديد| تعرف عليها

رغم الآلام.. دراسة تكشف عن 4 علامات تشير إلى أن مناعة جسمك دائمة

واتساب يكشف عن مفاجأة للمستخدمين بعد أزمة التحديث

صحفي بلا مأوى.. إبراهيم عباس نائب رئيس تحرير.. مشرد لا يجد من يعوله بعد إصابته بالعجز

ساسي بين التجديد والتجميد.. الفتنة و70 مليون جنيه وراء رفض شروط التونسي في الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي إلنترا HD فى مصر.. بعد الزيادة الجديدة

بعد عملية الزائدة الدودية .. مكون طبيعي يجب تناوله فورا

بعد البيت الأبيض.. 4 احتمالات يتم فيها تنكيس العلم على مقر الرئيس