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رياضة

ربنا يوفقك يا حبيبي.. وائل رياض يدعم جدو بعد إعلان اعتزاله

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:44 م
وائل رياض
وائل رياض
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مصطفى كرم
شارك وائل رياض لاعب النادي الاهلي السابق جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له مع محمد ناجي جدو بعد إعلانه اعتزال كرة القدم. 


وعلق وائل رياض على الصورة التي ظهر بها مع جدو قائلا: "من 5 سنين كنت قاعد تقنعني إنك قادر وانا أقولك يا بني اعتزل  المهم القرار طلع أخيرًا . ربنا يوفقك يا حبيبي واللي جاي أحلي بإذن الله، وعايز تهدو هاتلو جدو". 


وأعلن محمد نادي جدو، مهاجم المنتخب المصري والاهلي السابق، مساء اليوم الأحد، اعتزاله عالم كرة القدم بشكل نهائي.


وكتب محمد ناجي جدو  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا: "أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل".


وأضاف:" ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعًا."
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