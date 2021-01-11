من الأقصر.. هند صبري تتألق في احدث جلساتها التصويرية

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من امام إحدى المناطق الأثرية بالاقصر.









وعلقت هند صبري على الصورة قائلة "أسعى لاداء مهامك بأعلى قدرتك بهذه الطريقة ستكون أفعالك بلا لوم".









يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





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