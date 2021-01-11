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فن

من الأقصر.. هند صبري تتألق في احدث جلساتها التصويرية

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:12 م
هند صبري
هند صبري
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القسم الميداني
شاركت الفنانة هند صبري جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من امام إحدى المناطق الأثرية بالاقصر. 


وعلقت هند صبري على الصورة قائلة "أسعى لاداء مهامك بأعلى قدرتك بهذه الطريقة ستكون أفعالك بلا لوم". 


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

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وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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