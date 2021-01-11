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أخبار البلد

"المهن الطبية" يقرر رفع إعانة العلاج الشهري إلى 500 جنيه

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:34 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى جلسته اليوم الاثنين، 11 يناير 2021، رفع قيمة إعانة العلاج الشهرى من 250 إلى 500 جنيه، بمعدل 6 آلاف جنيه فى السنة، بناء على المقترح المقدم من الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد للاتحاد، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان.

كما قرر مجلس الاتحاد، رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان المقدمة للأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية الطبية من 900 إلى 1500 جنيه.

كان اتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن بدء تجديد الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء "إلكترونيا" فقط، حتى نهاية فبراير 2020، مع استمرار الخدمات بمقرات مشروع العلاج للأعضاء الراغبين فى الاشتراك لأول مرة، أو لإضافة الزوج أو الزوجة والأبناء أو الوالدين، فى حال عدم إضافتهم مسبقا، على أن تبدأ الاستفادة من تاريخ الاشتراك.

وأوضح الاتحاد، فى بيان، إمكانية تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، من خلال عدة طرق، هى: تطبيق فورى على الهاتف المحمول، أو أى نقطة من نقاط فورى المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو التحويل لحساب المشروع ببنك مصر رقم: 240- 1- 122، أو عن طريق الدفع الإلكترونى عن طريق الموقع الرسمى لمشروع العلاج.

كما يمكن للعضو المشترك فى مشروع العلاج وأسرته، الحصول على موافقات إجراء تحاليل  PCR  بأسعار مُخفضة، من خلال إرسال طلب عبر الواتس آب على رقم 01050683399، على أن يقوم العضو وأسرته بسداد مبلغ 500 جنيه بالمعمل، و600 جنيه فى حال إجراء التحاليل للوالدين بعد الحصول على الموافقة عبر الواتس آب، بحد أقصى مرتين فى العام لكل مشترك.
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