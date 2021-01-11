علوم حلوان: استمرار الدراسة من خلال المنصات التعليمية ولم نرصد أي شكاوى من الطلاب

قال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء والتى جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة تسير بدون أى معوقات فى العملية التعليمية على منصات التعليم التى أطلقتها الجامعة .





صرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن هناك تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية، كما أنه يتم تنسيق هذه المحاضرات بين الطلاب ودكتور المادة على حسب المواعيد التي تناسب الطلاب وتسجيلها لإتاحتها لهم في أي وقت يحتاجون إليها، ومراجعة الأجزاء التي تم الانتهاء منها.





وأشار أبو الدهب الىى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب بشأن استخدام المنصات الالكترونية، وأن المقررات الدراسية قد تم الانتهاء من معظمها إضافة إلى الأجزاء العملية، ولم يتبقّ إلا أجزاء نظرية بسيطة ويتم طرحها (أونلاين) من خلال المنصات الإلكترونية .





كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .





يأتي في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



