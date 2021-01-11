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رياضة

مطالبات بترشح رئيس الأهلي السابق لرئاسة اتحاد الكرة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:55 م
محمود طاهر
محمود طاهر
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يسرى غازى
طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى السابق، بالترشح على رئاسة مجلس إدارة الجبلاية المقبلة.

واستند ممثلو الجمعية العمومية، إلى امتلاك محمود طاهر، الخبرات الإدارية، وسابق تواجده فى مجلس الجبلاية فى عهد الراحل سمير زاهر.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة من قبل الاتحاد الدولي تواصل عملها.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك تداولًا ما بين اللجنة الثلاثية، والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن انتخابات اتحاد الكرة حتى الآن، معقبا «لم يُحسم شيء حتى الآن سواء 31 يناير أو بعده».

وأكد «نرحب بقرارات الاتحاد الدولي، ونحن مع تطوير الكرة المصرية، ونفكر بالشق المنطقي والقانوني، ونتعامل بمنتهي المرونة، مع والحرص علي المنظومة الرياضية في مصر».

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