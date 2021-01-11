رئيس شعبة البرمجيات: المنصات التي تبنت حرية التعبير في البداية أصبحت تضع القيود حاليا.. فيديو

أكد محمد سعيد رئيس شعبة البرمجيات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، أن هناك أ ولوية لحرية التعبير من قبل موقعي فيس بوك وتويتر للعديد من المستخدمين حول العالم إلا أن هناك الآن تراجعا فى معدل الحريات.





وأضاف سعيد خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز، أن هناك العديد من المستخدمين لموقعي تويتر وفيس بوك يتمتعون بتلك الحريات، مؤكدا أن تلك المنصات التى رفعت راية الحرية في التعبير هي التي أصبحت تضع القيود.





وتابع رئيس شعبة البرمجيات بالجمعية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، أن ترامب يعد الأكثر نشاطا على موقع تويتر حيث كان له 60 مليون متابع.





وتراجعت أسهم تويتر المدرجة في ألمانيا، اليوم الاثنين، بنسبة 8% بالمئة في أول أيام التداول، بعد أن أوقفت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء يوم الجمعة الماضى.



