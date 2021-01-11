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أخبار العالم

قواعد صارمة بعد بريكست .. هولندا تصادر شحنات لحوم الخنزير واردة من بريطانيا

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:34 م
على صالح
بثت الأخبار التلفزيونية الهولندية لقطات لضباط الجمارك وهم يصادرون شطائر لحم الخنزير من السائقين الذين وصلوا بالعبّارة من المملكة المتحدة بموجب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الشخصية من اللحوم ومنتجات الألبان إلى الاتحاد الأوروبي.

ويظهر المسؤولون الذين يرتدون سترات عالية الوضوح يشرحون لسائقي السيارات والشاحنات المذهولين في محطة عبارات "هوك أوف هولاند" أنه منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، "لم يعد مسموحًا لك بإحضار بعض الأطعمة إلى أوروبا، مثل اللحوم والفواكه والخضروات والأسماك، من هذا النوع من الاشياء" من المملكة المتحدة

وأجاب أحد ضباط الجمارك لسائق مرتبك ومعه عدة شطائر ملفوفة بورق قصدير وسأل عما إذا كان بإمكانه تسليم اللحم والاحتفاظ بالخبز فقط، قائلا: "لا ، كل شيء سيُصادر، مرحبًا بكم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيدي، أنا آسف".

ودخل الحظر حيز التنفيذ في يوم رأس السنة الجديدة مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، حيث قالت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية (Defra) إنه يجب على المسافرين "استخدام أو استهلاك أو التخلص من العناصر المحظورة قبل الحدود".

وتنص إرشادات Defra للسائقين التجاريين على أنه "اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، لن تتمكن من إحضار منتجات من أصل حيواني مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان (مثل شطيرة لحم الخنزير والجبن) إلى الاتحاد الأوروبي".

وتقول المفوضية الأوروبية إن الحظر ضروري لأن اللحوم ومنتجات الألبان يمكن أن تحتوي على مسببات الأمراض المسببة لأمراض حيوانية مثل الحمى القلاعية أو حمى الخنازير و "تستمر في تشكيل تهديد حقيقي لصحة الحيوان في جميع أنحاء الاتحاد".

ونشرت الجمارك الهولندية أيضًا صورة لمواد غذائية تتراوح من حبوب الإفطار إلى البرتقال التي صادرها المسؤولون في محطة العبارات ، مضيفة: "منذ 1 يناير ، لا يمكنك جلب المزيد من الطعام من المملكة المتحدة".

وأضافت دائرة الجمارك: "لذا استعد إذا سافرت إلى هولندا من المملكة المتحدة وانشر الخبر، هذه هي الطريقة التي نمنع بها هدر الطعام ونضمن معًا تسريع الضوابط ".


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