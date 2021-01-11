زينة عن الراحل هادي الجيار: فنان محترم

نعت زينة الفنان هادي الجيار عبر حسابها على انستجرام بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت زينة صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلة: "إنا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويعفو عنه فنان محترم".





وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، أعلنت وفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح امس الأحد عن عمر ناهز 71 عاما متأثرا بفيروس "كورونا".





يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



