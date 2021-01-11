أحمد موسى للإعلام الفرنسي والأمريكي: سيبوا مصر في حالها ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يتم السماح للإرهابيين بتهديد أمن مصر.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «من حقنا ننتقد أمريكا وفرنسا علشان ندافع عن بلادنا»، متابعا «لازم نحمي بلادنا ودي مسئولية الجيش والشرطة».





وقال «فيه صحفية فرنسية سألت وزير الخارجية المصري عن حقوق الإنسان.. هي مكنتش عايشه في بلادها وشافت اللي الشرطة الفرنسية عملته في المتظاهرين».





وانفعل أحمد موسى قائلا «سيبوا مصر في حالها»، متسائلًا «عايزين مننا نتعامل إزاي مع الإرهابي، نطبطب عليه، ولا نعمل معاه إيه؟».



