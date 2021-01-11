ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى للإعلام الفرنسي والأمريكي: سيبوا مصر في حالها ..فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:11 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
محمد القاضي
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لن يتم السماح للإرهابيين بتهديد أمن مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «من حقنا ننتقد أمريكا وفرنسا علشان ندافع عن بلادنا»، متابعا «لازم نحمي بلادنا ودي مسئولية الجيش والشرطة».

وقال «فيه صحفية فرنسية سألت وزير الخارجية المصري عن حقوق الإنسان.. هي مكنتش عايشه في بلادها وشافت اللي الشرطة الفرنسية عملته في المتظاهرين».

وانفعل أحمد موسى قائلا «سيبوا مصر في حالها»، متسائلًا «عايزين مننا نتعامل إزاي مع الإرهابي، نطبطب عليه، ولا نعمل معاه إيه؟».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سيبوني في حالي.. حمو بيكا يستغيث من الهجوم عليه .. شاهد

مهزلة.. زحام أمام أحد معامل كفر الزيات لإجراء تحاليل السمنة والتقزم

تكدس وزحام أولياء الأمور أمام أحد المعامل في كفر الزيات.. مدير الإدارة الصحية ترد

تكدس وزحام أولياء الأمور أمام أحد المعامل في كفر الزيات.. موقف صارم من وكيل وزارة الصحة بالغربية

استجابة لـ أحمد موسى| حل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام معامل تحليل الأنيميا بكفر الزيات

الشرطة طالبت الصحفيين بالانبطاح.. أحمد موسى: هل ما يحدث في واشنطن بداية الربيع الأمريكي

ترشيحاتنا

تأجيل الحكم فى قضية "طفل المرور" لجلسة 18 يناير

واتساب يكشف عن مفاجأة للمستخدمين بعد أزمة التحديث

بيراميدز يتصدر تويتر بعد التعادل أمام وادي دجلة

أحمد موسى: هذا الفنان سيحيي حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد ..فيديو

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟

ممرضة تستغيث بعد تزايد أعداد الجثث داخل العناية المركزة في لندن | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور