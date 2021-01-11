فتاوى تشغل الأذهان.. هل عدم نظافة الأظافر ينقض الوضوء؟.. حكم صيام 15 يوما متتالية من شهر شعبان.. الإفتاء تجيب

فتاوى تشغل الأذهان

الإفتاء: من يصف الدواء لمرضى كورونا بدون تخصص آثم شرعا

هل عدم نظافة الأظافر ينقض الوضوء؟

شخص يريد المسح على البلوفر عند الوضوء؟.. علي جمعة يجيب

حكم صيام 15 يوما متتالية من شهر شعبان

حكم الحصول على بدل السكن من العمل رغم امتلاكي شقة









نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:





قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في البداية، إنه لا ينبغي أن يتصدر للعلاج أو وصف دواء إلا من كان متخصصًا، جاء ذلك تعليقا على نشر بعض الأشخاص غير المتخصصين وصفات طبية لعلاج فيروس كورونا.





وأشار "عبدالسميع"، إلى أن أي شخص غير متخصص يصف دواء يكون متهجمًا، ولو حدثت مشكلة صحية للشخص الذي وصف له العلاج، فإنه يكون متحمل الإثم عند الله، وقد يتحمل مسئولية قضائية أمام القضاء.





وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجب تنظيف الأظافر جيدا خاصة لو كان بينها وبين الجلد بعض الأوساخ فهل تنقض الوضوء؟





وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لو كان هذه الأوساخ العالقة بالأظافر ضعيفة لا تكون عازلا للمياه، فلا حرج والصلاة تكون صحيحة وكذلك لا ينتقض الوضوء، لذلك نقول بتنظيف الأظافر واليد جيدا قبل الصلاة والوضوء.





وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوز صيام 15 يوما متتالية في شهر شعبان، بشرط ألا يتم الشهر كله لأن هذه خصوصية لشهر رمضان فقط.





وأضاف عاشور، في البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.





وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه يجوز للموظف المغترب عن بلدته الاستفادة من بدل السكن الذي يحصل عليه من جهة العمل، حتى إذا كان لديه محل إقامة يمتلكه بمكان العمل طالما أنه اغترب عن أهله وأسرته ولا يقيم بها بشكل مستمر.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال الإجابة على سؤال لشخص يقول: أعمل بمدينة تبعد عن إقامتي بمسافة طويلة وقد خصصت جهة العمل بدل سكن للمغتربين ولكني أملك شقة بهذه المدينة فأقيم بها ولكني أحصل على بدل السكن فهل هذا جائز ؟ . فإن كان عقد العمل يقتضي عدم استحقاق الموظف لبدل السكن إن كان له مسكن يسكنه وليس بمستأجر، فلا يجوز لك التحايل على هذا الشرط لأخذ ما ليس لك.

وأوضح رئيس الفتوى السابق من حيث الإجمال، يلزم العامل وجهة العمل الالتزام بشروط العقد والوفاء بما اتفق عليه دون ظلم أو خيانة، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ). وقال:( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ).



