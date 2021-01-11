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فن

فيديو كرتون.. هاني رمزي: مش مستبعد أتخطف من الفضائيين.. شاهد

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:31 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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القسم الميداني
شارك الفنان هاني رمزي جمهورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بفيديو كرتون له.

وظهر هاني رمزي بالفيديو  اثناء خطفة من فضائيين وعلق هاني رمزي على الفيديو قائلا "بعد اللي شفته ف ٢٠٢٠، مش مستبعد خالص اتخطف من حبايبنا الفضائيين".

كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب... 

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة


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