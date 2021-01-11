حقيقة استقالة الحكومة الكويتية تحت ضغط من المعارضة

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الكويتية لم تتخذ بعد قرارًا بشأن الاستقالة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم.





وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى للصحيفة، إن الحكومة بحثت موضوعات التصعيد وسبل مواجهته دون أي خسائر او مفاجآت تذكر .





وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، شدد خلال الاجتماع على الوزراء بضرورة إحالة أي ملف فساد للنيابة، وفق اجراءات كاملة وواضحة ليتم محاسبة الفاسدين دون أي تأخير، والعمل بلا تهاون أو ارتباك والالتفات للضغط النيابي.



