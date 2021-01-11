أحمد موسى: الحقوقيون يتحدثون فقط عن حقوق الإرهابيين

انفعل الإعلامي أحمد موسى ردا على أسئلة الصحفيين الأجانب عن حقوق الإنسان في مصر وتساءل اين الصحافة من حقوق الانسان في امريكا ولماذا يحاول الصحفيين الأجانب التركيز في الاسئلة على الاجندة الخاصة بهم ولا يسألون عن حق الشعب المصري.





وقال "موسى" ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا قامت بأشد أنواع التعذيب في سجني ابو غريب وجوانتنامو ومنحت جنسيتها لإرهابيين مطلوبين للعدالة.





وأضاف "موسى" أين حق الإنسان المصري في الأمن والعيش في بصورة آدمية فلم يتحدث أحد عن الانجازات في مصر التي تراعي حق الإنسان في العيش ويتحدثون فقط عن حقوق الإرهابيين.





وتابع "موسى": "مصر مفيهاش اعتقال انتوا فاهمين غلط ولن نسمح بالمطالبة بحقوق الإرهابيين والإعلام المعادي لمصر مستمر في حملاته ضدنا ولن يتغير وخطاب واشنطن بوست وبي بي سي مستمر في نهجه".





وأوضح "موسى" أن ما يعنينا ما يحدث على أرض الواقع في مصر من إنجازات ملموسة ولا يعنينا ما يتم تداوله في الخارج .





وأكد "موسى" أن مصر تواجه العديد من التحديات والعمليات الإرهابية لن تنتهي طالما تتواجد جماعة الإخوان الإرهابية مشيرا إلى أن مصر لا ترضخ لأحد والقضاء المصري غير مسيس.





وقال"موسى"،: «في المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول الأربع كان ملاحظ أن الصحفيين جايين مصر من أجل حقوق الإنسان بس»، متابعا: «مش شايفين الإنجازات، واخدين كل المشوار ليه عشان يتكلموا عن الإرهابيين وحقوق الإنسان بس».





وتساءل "موسى" : «ليه الصحفيين الأجانب بيركزوا فقط على حقوق الإنسان، مفيش حد ضد حقوق الإنسان بس المسمى مختلف».



