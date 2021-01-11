ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: الحقوقيون يتحدثون فقط عن حقوق الإرهابيين

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:23 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
انفعل الإعلامي أحمد موسى ردا على أسئلة الصحفيين الأجانب عن حقوق الإنسان في مصر وتساءل اين الصحافة من حقوق الانسان في امريكا ولماذا يحاول الصحفيين الأجانب التركيز في الاسئلة على الاجندة الخاصة بهم ولا يسألون عن حق الشعب المصري.

وقال "موسى" ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا قامت بأشد أنواع التعذيب في سجني ابو غريب وجوانتنامو ومنحت جنسيتها لإرهابيين مطلوبين للعدالة.

وأضاف "موسى" أين حق الإنسان المصري في الأمن والعيش في بصورة آدمية فلم يتحدث أحد عن الانجازات في مصر التي تراعي حق الإنسان في العيش ويتحدثون فقط عن حقوق الإرهابيين.

وتابع "موسى": "مصر مفيهاش اعتقال انتوا فاهمين غلط ولن نسمح بالمطالبة بحقوق الإرهابيين والإعلام المعادي لمصر مستمر في حملاته ضدنا ولن يتغير وخطاب واشنطن بوست وبي بي سي مستمر في نهجه".

وأوضح "موسى" أن ما يعنينا ما يحدث على أرض الواقع في مصر من إنجازات ملموسة ولا يعنينا ما يتم تداوله في الخارج .

وأكد "موسى" أن مصر تواجه العديد من التحديات والعمليات الإرهابية لن تنتهي طالما تتواجد جماعة الإخوان الإرهابية مشيرا إلى أن مصر لا ترضخ لأحد والقضاء المصري غير مسيس.

وقال"موسى"،: «في المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول الأربع كان ملاحظ أن الصحفيين جايين مصر من أجل حقوق الإنسان بس»، متابعا: «مش شايفين الإنجازات، واخدين كل المشوار ليه عشان يتكلموا عن الإرهابيين وحقوق الإنسان بس».

وتساءل "موسى": «ليه الصحفيين الأجانب بيركزوا فقط على حقوق الإنسان، مفيش حد ضد حقوق الإنسان بس المسمى مختلف».

وأضاف "موسى": « أن وزير الخارجية سامح شكري عجبني في الرد عليهم، وقالهم كل واحد يخليه في حاله باللي بيحصل في بلده»، متسائلا: «أين الصحافة الأجنبية من الإنجازات التي تحدث في مصر».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأحذية اللي انضربت بيها موجودة.. أحمد موسى: البرادعي كاذب ومصر لا تتلقى تعليمات من الخارج

لا يدافع عن مصر ومغمي عينيه.. أحمد موسى يطالب بتغيير أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

أيمن نصري: قطر تمول منظمات حقوقية لتشويه سمعة مصر عالميا.. فيديو

أحمد موسى: علاج فيروس سي أهم من «قبيضة» حقوق الإنسان

أيمن نصري يتساءل: لماذا يتجاهل البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في دول العالم ويترصد مصر!.. فيديو

مراسل صدى البلد في بروكسل: قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم.. ومصر ترفض أي دعم مالي مشروط

ترشيحاتنا

التحقيق في أصل فيروس كورونا.. بيان عاجل لمنظمة الصحة العالمية

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

ليس رمضان صبحي فقط .. نار مبادئ الأهلي تحرق 6 نجوم من العيار الثقيل

بالفيديو.. عون يهاجم الحريري ويتهمه بالكذب

ذعر بين أهالي قنا عقب انفجار تانك أكسجين أمام مستشفى حميات نجع حمادي

لغز غامض في منبع نهر النيل بأوغندا.. نفوق أعداد هائلة من الأسماك وتحذيرات من أكلها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوة الدماغ .. كتاب محمد صلاح الجديد.. ماذا يضيف لشخصيته؟

شاهد .. مدرسة بريطانية تهدد تلميذة مسلمة بسبب زيها المحتشم | صور

نشرة الصحة والمرأة .. حيل تحميك من السكري .. دراسة توضح تأثير كورونا على أعضاء الجسم