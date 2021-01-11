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محافظات

محافظة الإسكندرية: تحصيل 44 ألف جنيه غرامات فورية وغلق 8 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:14 م
غلق منشأت
غلق منشأت
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن الزام المحال التجارية والمواطنين باتباع الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق  المحال والمطاعم والكافيهات بكل حزم.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ شن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة إستهدفت منطقة مينا البصل حيث تم تحرير ٩ غرامات فورية لعدم الالتزام بأرتداء الكمامة كما تم غلق ٢ مركز للدروس الخصوصية وكافيه لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأشار محارب هيلع رئيس حي شرق إلى استمرار حملات التفتيش علي المحلات التجارية والمطاعم للتأكد من تطييق الإجراءات الاحترازية حيث تم غلق وتشميع 5 محال للألعاب الإلكترونية بشارع الطيار محمود شكري سموحة وتغريم 3 مقاه فوريًا لمخالفة تلك الإجراءات.

وشن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملة مكبرة شملت شوارع  الصداقه ، مصطفي كامل،  ابن سلامه ، جمال عبد الناصر بالعيسوي، الاكاديميه، ٤٥ قبلى واسفرت الحملة عن تغريم المحلات المخالفة لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وتحصيل غرامات مالية قدرها 29250 جنيها والتحفظ على عدد من الشيش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهى المخالفة للتعليمات والاجراءات الاحترازية .

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملاته للتأكد من مدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، بمنطقة المعمورة الشاطئ ، الطريق الدولي أسكوت حيث تم تحصيل غرامات فورية بأجمالي 14950  جنيها ، علي المحال المخالفة للمواعيد المحددة للإغلاق.
محافظة الإسكندرية: تحصيل 44 ألف جنيه غرامات فورية وغلق 8 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
محافظة الإسكندرية: تحصيل 44 ألف جنيه غرامات فورية وغلق 8 منشآت لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية
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