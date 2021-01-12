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بين الناس

السجل المدنى فى بنى مزار غارق بمياة الصرف الصحى منذ 10 أيام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مركز بنى مزار التابعه لمحافظة المنيا ، بسبب غرق السجل المدني بمياه الصرف الصحي ، الأمر الذى يؤدى لإعاقة حركة مرور المواطنين الذين يذهبون لقضاء مصالحهم.

وقال الدكتور محسن الشوربجي في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": السجل المدنى فى بنى مزار هو الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله ، والتى يبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة ، ومنذ 10 أيام حدث كسر فى ماسورة أم ، مما ادى الى  غرق السجل المدنى بمياه الصرف الصحى، الأمر الذى يؤدى لإعاقة حركة مرور المواطنين الذين يذهبون لقضاء مصالحهم .
 
وأضاف  : تتسبب مياه الصرف فى إنتشار الروائحة الكريهة و تعرض رواد السجل المدنى الى التعرض للأمراض والأوبئه فى ظل جائحة كورونا .

وأشار :  تتسبب هذه المياه فى إعاقة حركة المارة من العبور او الدخول و الخروج ، وأعرب عن استيائهم من عدم استجابة رئيس الوحدة المحلية لاستغاثاتهم من غرق السجل المدنى بمياه الصرف الصحى ولكن دون جدوى تاركين المشكلة دون حل لها حتى الآن . 
  
مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن رأفة برواد السجل من كبار السن  و ذوى الاحتياجات من أهالى بنى مزار . 
للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01005738592

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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