السجل المدنى فى بنى مزار غارق بمياة الصرف الصحى منذ 10 أيام

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي مركز بنى مزار التابعه لمحافظة المنيا ، بسبب غرق السجل المدني بمياه الصرف الصحي ، الأمر الذى يؤدى لإعاقة حركة مرور المواطنين الذين يذهبون لقضاء مصالحهم.





وقال الدكتور محسن الشوربجي في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": السجل المدنى فى بنى مزار هو الوحيد الذى يخدم المركز بأكمله ، والتى يبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة ، ومنذ 10 أيام حدث كسر فى ماسورة أم ، مما ادى الى غرق السجل المدنى بمياه الصرف الصحى، الأمر الذى يؤدى لإعاقة حركة مرور المواطنين الذين يذهبون لقضاء مصالحهم .

وأضاف : تتسبب مياه الصرف فى إنتشار الروائحة الكريهة و تعرض رواد السجل المدنى الى التعرض للأمراض والأوبئه فى ظل جائحة كورونا .





وأشار : تتسبب هذه المياه فى إعاقة حركة المارة من العبور او الدخول و الخروج ، وأعرب عن استيائهم من عدم استجابة رئيس الوحدة المحلية لاستغاثاتهم من غرق السجل المدنى بمياه الصرف الصحى ولكن دون جدوى تاركين المشكلة دون حل لها حتى الآن .

مناشد المسئولين العمل على حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن رأفة برواد السجل من كبار السن و ذوى الاحتياجات من أهالى بنى مزار .

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