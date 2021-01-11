لإنجاز ملفات التصالح.. محافظ كفر الشيخ يوجه بعقد اللجان الفنية بالمراكز التكنولوجية

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، بدفع العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وعقد اللجان الفنية بالمراكز التكنولوجية؛ لسرعة إنجاز أكبر عدد من ملفات التصالح، والبت فيها، لعرضها على اللجنة العليا، وعرض أي مشكلات تعوق أعمالهم.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ورؤساء المراكز التكنولوجية.



