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نحن مستباحون.. تامر أمين عن تحديث واتساب الأخير: إيه البجاحة دي

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:01 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على تحديث تطبيق واتساب الأخير، إنه يجعلنا نشكك في كل تطبيق له علاقة بالهواتف المحمولة، مستنكرًا "إيه البجاحة دي؟".

وأضاف تامر أمين، في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "لازم ننتبه للتطبيقات الإلكترونية المختلفة".

وتابع تامر أمين "واتساب أعلن أن كل البيانات والرسائل الصوتية والمكتوبة وكل البيانات متاحة لإدارة فيسبوك ويمكن استخدامها".

وأكد تامر أمين أن "واتساب وفيسبوك يتابعان كل معلوماتنا ونحن مستباحون من فيسبوك وواتساب وغيرهما من التطبيقات الذكية تعرف كل المعلومات الشخصية عنا".

ونصت سياسة الخصوصية الجديدة للواتساب على مشاركة رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول مع "فيسبوك"، كما تشمل البيانات التي سيتشاركها "واتساب" مع "فيسبوك"، معلومات الخدمة وتسجيل الحساب وكيفية التفاعل مع الآخرين.

كما شمل التعديل في السياسة أيضا، ما وصف بـ"المعلومات التي نجمعها بناء على إشعار مسبق لك أو بعد موافقتك"، دون إيضاح المزيد حول ذلك.

كذلك تنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه حتى إذا كنت لا تستخدم الميزات المتعلقة بالموقع الجغرافي، فإن التطبيق سيجمع عناوين الخوادم "بروتوكول الإنترنت"، ومعلومات أخرى مثل رموز منطقة أرقام الهاتف، لمعرفة البلد والمنطقة التي يقيم فيها المستخدمون.
 
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