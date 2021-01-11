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فن

فكر جيدا قبل أن تجرح مشاعر الآخرين .. مذيعة قناة الزمالك توجه رسالة لمتابعيها على إنستجرام

الإثنين 11/يناير/2021 - 08:54 م
فرح على
فرح على
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القسم الميداني
شاركت الاعلامية الرياضية فرح علي مقدمة برنامج اخبارنا على قناة الزمالك الرياضة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها على انستجرام 

وكتبت تعليقا على الصورة: "فكر جيدا قبل ان تجرح مشاعر الآخرين حاول ان تحافظ على مشاعرهم من الخدش دمتم ودامت قلوبكم البيضاء النقية "

يذكر ان حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توجهت من القاهرة إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب، في منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز. 

وكشف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن قائمة لقاء المصري البورسعيدي والتي جاءت كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – كريم بامبو -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي - إسلام جابر - حسام أشرف خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل – حسين فيصل.

يذكر أن الزمالك حقق أربعة انتصارات، وتعادل وحيد في خمس جولات بالدوري الممتاز.
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