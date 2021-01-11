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أسعار تنافسية.. مصر للطيران تكشف تفاصيل مبادرة شتي في مصر لتشجيع السياحة.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:27 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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محمد القاضي
قال الطيار عمر أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الشركة الوطنية حريصة علي تدعيم حركة السياحة الداخلية في مصر.

وأضاف "أبو العينين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشركة تشارك في مبادرة شتى في مصر تشجيعا للسياحة الداخلية خلال فصل الشتاء بطرح أسعار تنافسية للرحلات الجوية.

وأشار إلي أن مصر للطيران تسير 6 رحلات يوميا إلى مدينة الغردقة موضحا أن سعر السفر إلى مدينة مرسي علم يصل إلي 2000 جنيه.


وأوضح أن المبادرة خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير، مؤكدا أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباجدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط، لافتا إلي أنه سوف يتم طرح أسعار تنافسية للرحلات الداخلية تبدأ من 1500 جنيه شاملة الرسوم والضرائب للذهاب والعودة.

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