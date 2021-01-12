اتحاد طلاب تربية رياضية حلوان يقدم 5 نصائح للوقاية من كورونا

اطلق اتحاد طلاب كلية تربية رياضية الهرم بجامعة حلوان حملة توعوية التعريف بطرق الحماية والوقائية من فيروس كورونا وجاء هذا تحت شعار حافظ عل نفسك ... حافظ علي بيتك .. وخليك ف البيت





وجاء ذلك تزامنا مع الحملة التى اطلقتها اتحاد الطلاب بجامعة حلوان حملة بعنوان " #احمى_نفسك_صحتك_تهمنا "، لتوعية الطلاب بخطر الموجة الثانية لكورونا والبقاء بالمنزل حفاظا على سلامتهم و سلامة من حولهم





شملت الحملة العديد من النصائح التى تهدف للوقاية من كورونا مقدمة من الادارة الطبية بالجامعة وأهمها:

1_ التعقيم دائما بالكحول غسل الايدي دائما بالماء والصابون

2_ يجب ارتداء الكمامة حفاظا علي سلامتك

3_ عدم المصافحة بالايدي

4_ التباعد الاجتماعي بين الافراد بمسافة قدرها 1 متر علي الاقل

5_ يلزم تنفيز الاجرات الاحترازيه منعا لانتشار وباء كورونا المستجد





وبدأت جامعة حلوان في تفعيل نظام التعليم عن بُعد، وبث المحاضرات "أون لاين"، وتفعيل منصات التعليم الإلكترونى؛ تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، كما بدأ اتحاد الطلاب بنفعيل انشطته اون لاين و التواصل مع الطلاب عن بعد .





جدير بالذكر ان جامعة حلوان اوضحت انه فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أحد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان ، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل ٢٤ ساعة يوميًا):

5632478 0114

5738847 0106



