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حوادث

ضبط 2 طن بسطرمة مجهولة المصدر داخل مصنع لحوم بالإسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:59 ص
بسطرمة
بسطرمة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2,11 طن "بسطرمة – مصنعات لحوم"، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك مصنع لإنتاج البسطرمة "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.
 
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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