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رياضة

محسن متولي يتقدم للرجاء المغربي أمام الإسماعيلي من ضربة جزاء بالبطولة العربية

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:26 م
محسن متولي
محسن متولي
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محمد رشاد
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي بالهدف الأول أمام مضيفه الإسماعيلي، في إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

سجل الهدف محسن متولي من ركلة جزاء فى  الدقيقة 62 من زمن المباراة، بعد خطأ من مدافع الإسماعيلي محمود متولي فى تشتيت الكرة لتضيع منه ويستغلها لاعب الرجاء فى دخول منطقة الجزاء ليضطر مدافع الدراويش لعرقلته.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقي انتهت بتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف في الإسماعيلية، قبل أن يتجه الفريق المصري إلى المغرب لخوض لقاء الإياب الذي يقام اليوم، الإثنين. 
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