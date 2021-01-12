ضبط سلع فاسدة داخل مصنع لإنتاج الحلوى بالشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 4,5 طن "دقيق فاخر – عسل جلوكوز " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الحلوى للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى بمحافظة الشرقية.



