بشرى سارة للمتعافين من كورونا.. محصنون 8 أشهر من الفيروس

تشير دراسة جديدة إلى أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من عدوى SARS-CoV-2 يحتفظون بالذاكرة المناعية التي يحتاجون إليها لمنع الإصابة مرة أخرى. وبالمثل ، قد تكون الحماية التي يوفرها التطعيم طويلة الأمد.





وجد بحث جديد أن الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 قد يكون لديهم مناعة ضد SARS-CoV-2 لمدة 8 أشهر أو أكثر.





ويرجع ذلك إلى الذاكرة المناعية طويلة الأمد التي تسمح لجهاز المناعة بالبقاء نشطًا ضد الفيروس ، ومع ذلك ، نظرًا للاختلافات في الذكريات المناعية الفردية ، لن يتمتع جميع الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 بمناعة طويلة الأمد ضد الفيروس.





راقب الباحثون في معه لا جولا ،فى كاليفورنيا ، جميع الفروع الأربعة لجهاز المناعة "التكيفي" - الذي يحمي من عدوى معينة - لدى الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 ، وهو المرض الذي يسببه فيروس SARS-CoV-2 ، بين 5 و 8 أشهر بعد ظهور الأعراض ، احتفظ الجهاز المناعي التكيفي لحوالي 95٪ من هؤلاء الأفراد بذاكرة للعدوى في ثلاثة فروع على الأقل.





يقول البروفيسور أليساندرو سيت ، الذي شارك في قيادة الدراسة مع البروفيسور شين كروتي: "تشير بياناتنا إلى أن الاستجابة المناعية موجودة - وهي باقية".





قام العلماء بقياس مستويات الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة B ونوعين من الخلايا التائية ، وكلها تستهدف الفيروس ، يقول البروفيسور كروتي: "على حد علمنا ، هذه هي أكبر دراسة على الإطلاق لأي عدوى حادة قامت بقياس جميع المكونات الأربعة للذاكرة المناعية".





نتائج متضاربة





أفادت ميديكال نيوز توداي عن عدة تحقيقات أصغر مع نتائج متناقضة على ما يبدو فيما يتعلق بمناعة ما بعد العدوى ، على سبيل المثال ، وجد الباحثون في كلية الطب بجامعة أريزونا في توكسون أن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى COVID-19 ما زالوا ينتجون أجسامًا مضادة للفيروس بعد 5-7 أشهر ، على النقيض من ذلك ، أشارت دراسة أجرتها إمبريال كوليدج لندن في المملكة المتحدة إلى أن استجابات الجسم المضاد للفيروس ضمن انخفاض عدد السكان بعد الموجة الأولى من العدوى.





نتيجة لذلك ، كانت هناك مخاوف من أن الاستجابة المناعية للكثير من الناس ستكون ضعيفة جدًا بحيث لا تحميهم من الإصابة مرة أخرى، قد يكون لهذا أيضًا آثار على طول عمر الحماية التي توفرها اللقاحات.





يقول البروفيسور سيت: "بالطبع ، تقل الاستجابة المناعية بمرور الوقت إلى حد معين ، لكن هذا طبيعي". "هذا ما تفعله الاستجابات المناعية. لديهم مرحلة أولى من التكثيف ، وبعد هذا التوسع الرائع ، في نهاية المطاف ، تتقلص الاستجابة المناعية إلى حد ما وتصل إلى حالة مستقرة ".

قام البروفيسور سيت وزملاؤه بتحليل 254 عينة دم من 188 فردًا تعافوا من COVID-19. من بين هؤلاء ، تم أخذ 43 عينة بعد 6 أشهر على الأقل من الإصابة.





ووجدوا أن مستويات الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين السنبلة ، الذي يستخدمه الفيروس للدخول إلى الخلايا المضيفة ، ظلت مستقرة نسبيًا لمدة 6 أشهر على الأقل والأكثر غرابة ، ربما ، أن خلايا الذاكرة ب التي تنتج هذه الأجسام المضادة كانت أكثر وفرة بعد 6 أشهر من ظهور الأعراض مما كانت عليه في شهر واحد ، من المحتمل أن تزيد هذه الخلايا من إنتاج الأجسام المضادة بعد مواجهة ثانية مع الفيروس.





قام الباحثون أيضًا بقياس ،ستويات الخلايا التائية المساعدة ، التي تجند أجزاء أخرى من الجهاز المناعي لمحاربة العدوى ، والخلايا التائية القاتلة التي تدمر الخلايا المصابة ووجدوا أنه بعد 3-5 أشهر من ظهور الأعراض ، انخفض عدد هذين النوعين من الخلايا التائية التي استهدفت الفيروس إلى النصف تقريبًا.





جهد فريق





يعتقد العلماء أن هذه علامة جيدة على بقاء بعض الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة B والخلايا التائية في دم البيزرون بعد أكثر من 8 أشهر من الإصابة لأن الفروع المختلفة لجهاز المناعة التكيفي تعمل معًا.





يقول البروفيسور كروتي: "هذا يعني أن هناك فرصة جيدة أن يتمتع الناس بمناعة وقائية ، على الأقل ضد الأمراض الخطيرة ، خلال تلك الفترة الزمنية ، وربما بعد ذلك بكثير" ، ومع ذلك ، وجدت الدراسة اختلافات كبيرة في حجم الذاكرة المناعية بين الأفراد. يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين لديهم مناعة تكيفية ضعيفة نسبيًا ضد الفيروس قد يظلون عرضة للعدوى مرة أخرى.





يحذر المؤلفون:





"لاحظنا عدم التجانس في حجم الاستجابات المناعية التكيفية لـ SARS-CoV-2 التي تستمر في مرحلة الذاكرة المناعية، لذلك ، من الممكن أن يصبح جزء صغير من السكان المصابين بفيروس SARS-CoV-2 ذوي الذاكرة المناعية المنخفضة عرضة للعدوى مرة أخرى قريبًا ، لاحظوا أنه كانت هناك بعض الحالات المؤكدة من الإصابة مرة أخرى. على سبيل المثال، كان هناك قضية ذكرت في هونغ كونغ و آخر في الولايات المتحدة .





يقول المؤلفون إن الدراسات المستقبلية يجب أن تتضمن المزيد من البيانات الطولية لكل شخص لاكتساب فهم أكثر دقة لمتانة دفاعات الأجسام المضادة ضد الفيروس ، بالإضافة إلى ذلك ، يقرون بأن الذاكرة المناعية المحلية في الجهاز التنفسي العلوي قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كان يمكن إصابة الشخص مرة أخرى. الدراسة الحالية تقيس فقط الخلايا المناعية والأجسام المضادة المنتشرة في مجرى الدم.





أخيرًا ، من المهم أن نلاحظ أن الباحثين لم يصمموا الدراسة لمعالجة احتمال أن الطفرات يمكن أن تسمح للفيروس بـ "الهروب" من الاستجابة المناعية التكيفية بعد الإصابة الأولية أو التطعيم.



