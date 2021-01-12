ضبط 41 ألف كمامة مغشوشة داخل مصنع بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط 41,000 ألف قطعة "كمامة طبية" مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.



