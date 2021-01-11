وفاة 3 مصابين بكورونا في مستشفيات القليوبية

أعلن مصدر طبي بصحة القليوبية وفاة 3 حالات بمستشفى حميات بنها وطوخ ومستشفى بنها للتأمين الصحي متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا وهما مسن عمره 78 عاما وسيدتان إحداهما تبلغ من العمر 64 عاما والأخرى 60 عاما.

وأشار المصدر إلى أن المستشفيات تستقبل حالات الإصابات بكورونا حيث تم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز وأخرى يتم عزلها منزليّا مع تقديم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.

من ناحية اخرى سجلت محافظة القليوبية 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وسجل مركز بنها أعلى معدل للإصابة بـ 19 حالة جاء بعده في الترتيب مركز القناطر الخيرية الذي سجل 9 حالات ، فيما سجلت 4 مراكز أخرى صفر إصابة وهي العبور وشرق شبرا الخيمة وشبين القناطر وقها ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11767 حالة.

من جانبها حذرت الدكتورة سمية علون رئيس قسم الأطفال بكلية الطب جامعة بنها من خطورة إصابة الأطفال بفيروس كورونا خاصة فى مرحلته الثانية خاصة بعد تحور الفيروس عن الموجة الأولى واختلاف أعراضه

وقالت علون فى تصريح خاص لـ صدى البلد ان الطفل يصاب بكورونا مثل اى شخص ولكن اعراضه تكون مختلفة عن الكبار حيث يصاب الطفل بنزلات معوية وسخونية شديدة وكحة والم فى الصدر وكل هذه الاعرض اشتباه للاصابة بفيروس كورونا ولكن بعض الأسر لم تنتبه لهذه الاصابات.

واضافت ان الطفل مصدر خطر للعدوى ونقل الفيروس من الكبار بسبب خروجه المتكرر فى الشوارع واختلاطه مع الغير دون اخذ اى احتياطات فضلا عن اصابته بالأعراض دون الاهتمام بانها إصابات كورونا.

وطالبت الدكتورة سمية بالاهتمام بالتغذية السليمة والاكثار من تناول الخضار والفاكهة وايضا الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم الاختلاط المتكرر وتقليل خروج الاطفال فى الشوارع قد الإمكان.

يذكر ان مستشفى الأطفال التخصصي ببنها قد شهد استقبال حالات اصابة الاطفال بفيروس كورونا من صغار السن دون الـ15 عاما من خلال خدمات الفرز والعلاج والعزل ومتابعة العزل المنزلي للمصابين وحالات الاشتباه ضمن جهود المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة الموجة الثانية من تفشي الفيروس

وتم تخصيص الدور الثانى من المستشفى لاستقبال الأطفال من مصابى الفيروس لتقديم العلاج لهم والتعافى من الفيروس كما ضم قسم العزل 12 سريرا بالقسم الداخلي و6 أسرة بالرعاية المركزة للأطفال مصابى الفيروس بالاضافة الى تخصيص قسم للفرز بالدور الأول وباقي الطوابق للحالات العادية وفي حالة تزايد أعداد الإصابات من المقرر تزيد السعة لحالات الكورونا حسب الحاجة.