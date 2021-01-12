بينها 1716 تجاوز سرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4588 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1716 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و32 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
تأتي الحملات تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.