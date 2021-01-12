بينها 1716 تجاوز سرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4588 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1716 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 224 مخالفة السير بدون تراخيص، و 7 دراجات نارية مخالفة، و 32 مخالفة شروط التراخيص، و 15 مخالفة موقف عشوائى.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



