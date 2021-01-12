ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بينها 1716 تجاوز سرعة .. ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:01 ص
حملات مرورية
حملات مرورية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4588 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1716 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و224 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و32 مخالفة شروط التراخيص، و15 مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. 

تأتي الحملات تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 4378 مخالفة مرورية فى حملات بالمحافظات

ضبط 4508 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 5103 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

الرادار يضبط 2879 سيارة.. الداخلية: 6374 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 5372 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

بينها 2211 مخالفة تجاوز سرعة .. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس لشئون الصحة: المسحة ليست معيارا لتحديد الإصابة بـ كورونا ..فيديو

9 مارس.. رامز جلال ومالك إم بي سي مصر أمام محكمة الجنح الاقتصادية

تعليق مهم من خالد بيومي بعد فشل الإسماعيلي في التأهل لنهائي البطولة العربية

وزيرة الصحة: زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%

بعد الصلح مع باسم سمرة.. صدمة لـ رحاب الجمل من مخرج فيلمهما

الوضح حرج.. نفاذ الأكسجين من مستشفى بريطاني وسط ارتفاع مرضى كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022