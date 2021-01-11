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منوعات

رئيس وزراء بريطانيا يكسر قواعد الحجر الصحي بقيادة دراجته لمسافة بعيدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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أحمد شريف

شوهد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وهو يقود دراجته في الحديقة الأولمبية بلندن  على بعد سبعة أميال من داونينج ستريت.


ووفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" تحث التوجيهات الحكومية البريطانية، الجمهور على البقاء محليًا عند ممارسة الرياضة، وتقييد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق لمرة واحدة يوميًا.


تنص التوجيهات الحكومية الرسمية على ما يلي: "يجب ألا تسافر خارج منطقتك المحلية".


 لكن يزعم أن رئيس الوزراء شوهد وهو يقود دراجته في الحديقة - على بعد حوالي سبعة أميال - يرتدي قناعًا وخوذة قيادة في لندن، بعد ظهر أمس في حوالي الساعة 2 مساءً، مع حاشية من حراس الأمن.


جاء ذلك في الوقت الذي اضطر فيه جونسون إلى تبرير السفر لمسافة 100 ميل من لندن إلى بريستول لزيارة مركز تطعيم افتتح حديثًا.

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