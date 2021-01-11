هشام نصر: لأول مرة في التاريخ 32 فريقا في بطولة كأس العالم لليد

أكد هشام نصر، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه لأول مرة في التاريخ يشارك 32 فريقًا ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد، لافتا إلى أنه يتم تطبيق نظام الفقاعة، وممنوع اختلاط اللاعبين والقائمين على خدمتهم بأى أحد من خارج المنظومة التي تنظم البطولة.





وأضاف " نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، "لا بد من استلام كل أفراد البعثة سلبى ونرجعهم سالمين"، لافتا إلي أن هناك يومين فقط إجازة وسط البطولة لتنظيم بعض الرحلات دون الاحتكاك بالجمهور، مثل زيارة فريق اليابان للأهرامات.





وأشار مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه ستكون هناك مفاجأة خلال حفل افتتاح البطولة.



