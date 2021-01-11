أمريكا تعلن إعادة كوبا لقائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إعادة تصنيف كوبا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب متهما إياها بتقديم الدعم لأعمال الإرهاب الدولي.





وبحسب "رويترز"، قال مصدر مطلع في وقت سابق من اليوم إن إدارة ترامب تعتزم إعادة كوبا إلى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، في خطوة قد تعقد أي جهود من جانب إدارة بايدن القادمة لإحياء الانفراج في عهد أوباما مع هافانا.





وجاء الإعلان مع تبقي تسعة أيام فقط لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في المنصب.





وقال المصدر إن القرار صادر منذ فترة طويلة بسبب إيواء كوبا للهاربين الأمريكيين وكذلك قادة التمرد الكولومبيين.





وقال المصدر لرويترز، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إنه قد يشير أيضًا إلى دعم كوبا ذات الحكم الشيوعي للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو.





إعادة كوبا إلى القائمة هو تراجع إضافي عن الانفراجة التي أحدثها الرئيس السابق باراك أوباما مع أعداء الحرب الباردة القدامى. كان قرار أوباما بإزالة كوبا رسميًا من قائمة الإرهاب في عام 2015 خطوة مهمة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية في ذلك العام.