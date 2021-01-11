رئيس الوطنية للأنفاق يكشف 10 حقائق عن قطارات المونوريل الجديدة

كشف اللواء عصام والى رئيس الهيئة الوطنية للأنفاق، تفاصيل، مجموعة من الحقائق حول مشروع المونوريل والذى يتم العمل عليه حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال برنامج "حديث القاهرة"، والذى يقدمه كل من خيرى رمضان وكريمة عوض، ونرصد منها :

- قطار المونوريل وسيلة مواصلات كهربائية وذكية، وتتحرك على قضيب احادى المسار، وتتحرك بدون سائق، وبمركزية.

- سرعته من 8 إلى 120 كيلو فى الساعة، وبه خطين وهما العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر .

- المونوريل بمصر أحدث من الموجود فى دبى وسيتم تقسيمه إلى مرحلتين.

- ينتهى مشروع المونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 30 شهر، وخط أكتوبر ينتهى فى 36 شهر.

- القطارات تم تصنيعها فى انجلترا، وفى شهر سبتمبر المقبل، سيكون هناك قطارين جاهزين.

- تم الانتهاء من ورش الكاميرات التى يتم تركيبها فى المسارات، وهناك مصانع لهذه الكاميرات.

- مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ينتهى فى النصف الثانى من 2022، أما مونوريل منطقة 6 أكتوبر فسينتهى 2023.





- تكلفة المشروع 55 مليار جنيه، منها 25 % تتحملها الدولة، والباقى قروض ميسرة مع بنوك خارجية، سيتم تسديدها من دخله وزيادة الفرص الاستثمارية على الخطين، خلال 15 سنة.

- هناك 22 محطة بمونوريل العاصمة الادارية الجديدة، هناك محطة الاستاد، وجامعة الأزهر، وفى محور المشير وقاعة المنارة، ومحطة شارع التسعين الجنوبى، وحتى العاصمة الإدارية، فى فندق الماسا.