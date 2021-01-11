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رئيس الوطنية للأنفاق يكشف 10 حقائق عن قطارات المونوريل الجديدة

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:31 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشف اللواء عصام والى رئيس الهيئة الوطنية للأنفاق، تفاصيل، مجموعة من الحقائق حول مشروع المونوريل والذى يتم العمل عليه حاليا فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال برنامج "حديث القاهرة"، والذى يقدمه كل من خيرى رمضان وكريمة عوض، ونرصد منها : 
- قطار المونوريل وسيلة مواصلات كهربائية وذكية، وتتحرك على قضيب احادى المسار، وتتحرك بدون سائق، وبمركزية.
- سرعته من 8 إلى 120 كيلو فى الساعة، وبه خطين وهما العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر . 
- المونوريل بمصر أحدث من الموجود فى دبى وسيتم تقسيمه إلى مرحلتين.
- ينتهى مشروع المونوريل للعاصمة الإدارية الجديدة خلال 30 شهر، وخط أكتوبر ينتهى فى 36 شهر.
- القطارات تم تصنيعها فى انجلترا، وفى شهر سبتمبر المقبل، سيكون هناك قطارين جاهزين.
- تم الانتهاء من ورش الكاميرات التى يتم تركيبها فى المسارات، وهناك مصانع لهذه الكاميرات.
- مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ينتهى فى النصف الثانى من 2022، أما مونوريل منطقة 6 أكتوبر فسينتهى 2023.

- تكلفة المشروع 55 مليار جنيه، منها 25 % تتحملها الدولة، والباقى قروض ميسرة مع بنوك خارجية، سيتم تسديدها من دخله وزيادة الفرص الاستثمارية على الخطين، خلال 15 سنة.
- هناك 22 محطة بمونوريل العاصمة الادارية الجديدة، هناك محطة الاستاد، وجامعة الأزهر، وفى محور المشير وقاعة المنارة، ومحطة شارع التسعين الجنوبى، وحتى العاصمة الإدارية، فى فندق الماسا.
- خط مونوريل أكتوبر به 12 محطة، من المنطقة الصناعية، ويمر بالمنطقة السكانية، وزايد حتى مصر اسكندرية الصحراوي، وفى النهاية بوادى النيل.
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