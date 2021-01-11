لأول مرة استفزازات إيران لغير الولايات المتحدة.. مصدر يكشف سر اختطاف الحرس الثوري لسفينة كوريا الجنوبية.. وطهران تفتح بابا جديدا للحرب من الشرق بعد صفع الكوريين

- استيلاء إيران على ناقلة النفط "هانكوك شيمي" كان رسالة تحذير إلى سيول

- إيران : الأمريكان مشغولون بتهدئة الجمهوريين والديمقراطيين ولا يمكنهم فعل أي شيء

- طهران تنفي مزاعم مسئولين أمريكيين باحتجاز السفينة الكورية "رهينة"





لم يكن استيلاء إيران على ناقلة النفط "هانكوك شيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية استفزازًا موجهًا للولايات المتحدة، بل كان رسالة إلى سيول، حسبما قال مصدر مجهول - يُزعم أن له صلات بـ "القوات المتشددة" الإيرانية - لـ فايننشال تايمز.





وكان السبب الرئيسي لاحتجاز السفينة - وفقًا لمصدر الصحيفة البريطانية - هو إجبار كوريا الجنوبية على الإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار من مدفوعات النفط الإيراني، والتي تم تجميدها منذ فترة طويلة نتيجة العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الإيرانية.





كما زعم المصدر أن طهران اتخذت القرار بعد محادثات مطولة مع سيول لم تر أي تغيير في الموقف.





وأضاف المصدر أن "الكوريون احتاجوا إلى صفعة على الوجه، بعد أن لم تثمر المشاجرات، لذا فهم يدركون أنهم لا يستطيعون منع أموال إيران عندما نكون في أمس الحاجة إلى شراء الأدوية واللقاحات"





وادعى مصدر فايننشال تايمز الذي لم يذكر اسمه، قائلا "يجب عليهم أن يدركوا أن الإجابة على رسائلنا الإلكترونية ليست مجرد نحن آسفون".





وأضاف المصدر المجهول في فاينانشيال تايمز، وفقًا للتقرير، أنه مع الاستيلاء على السفينة، سيتعين على ممثلي كوريا الجنوبية التفاوض بشأن إطلاق سراحها، وذلك عندما تهمس إيران في آذانهم: "أين أموالنا؟''





ومن المقرر أن يلتقي نائب وزير الخارجية تشوي يونج كون مع السلطات الإيرانية في المستقبل القريب، وفقًا لما ذكرته فاينانشيال تايمز.





وشدد المصدر ذاته كذلك على أن طهران لا تخشى الانتقام الأمريكي من تحركها، مشيرًا إلى الاضطرابات السياسية المستمرة في الولايات المتحدة المتعلقة بالتنصيب المرتقب لمزاعم جو بايدن وترامب بأن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها.





وقال وفقا لـ فاينانشال تايمز "حساباتنا هي أن الأمريكيين لا يمكنهم فعل أي شيء الآن عندما ينشغل جنرالاتهم بمحاولة تهدئة الجمهوريين والديمقراطيين".





لكن رواية مصدر فاينانشيال تايمز تتعارض مع الرواية الرسمية لطهران





وتصر الجمهورية الايرانية على أنها أجبرت الناقلة على الدخول إلى مينائها للتحقيق في شبهات بأن السفينة كانت تلوث مياه الخليج العربي.





كما نفت إيران مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأنها تحتجز السفينة "رهينة" ، وردت على أن عملية الاختطاف الوحيدة هي التي تقوم بها سيول ، التي ترفض الإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية.





ولقد تفاوض البلدان بعناية لحل المشكلة، ولكن دون جدوى.





وضاعفت إيران جهودها في عام 2020 بسبب حاجتها إلى السيولة لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.





وبحسب ما ورد تفاوض الجانبان على شحنة صغيرة من الإمدادات ، مدفوعة من الأموال المجمدة، بتفويض من الولايات المتحدة.





ومع ذلك ، لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على صفقة أكبر لاستخدام الأموال لشراء لقاح فيروس كورونا للإيرانيين.





وتزعم واشنطن أنها منحت الإذن باستخدام الأموال دون عواقب عقوبات، لكن طهران تقول إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة مع سيول.





وأجبرت سلطات طهران الناقلة هانكوك كيمي، التي تبحر تحت علم كوريا الجنوبية، على الرسو في إيران الأسبوع الماضي، للاشتباه في أن السفينة تلوث المياه المحلية.





وفي الوقت نفسه ، رفضت الجمهورية الايرانية الاتهامات بأنها تحتجز السفينة "رهينة".

