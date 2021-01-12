عميد زراعة عين شمس: مصر تعود للريادة في المجال الزراعي.. تمديد الإجازة التبادلية للعاملين بالكلية.. جار تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية

عميد زراعة عين شمس :مصر تعود الي الريادة في المجال الزراعي
لمواجهة كورونا .. تمديد الإجازة التبادلية للعاملين بزراعة عين شمس
لطالبات بنات عين شمس :جاري تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية
علق الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، الذي تفقده الرئيس عبد الفتاخ السيسي قائلا ان مصر يجب ان تعود الي الريادة في هذا المجال التي دائما نتذكرها التاريخ بانها دولة زراعية
وأضاف عميد زراعة عين شمس ان مصر تشهد مشروعات عملاقة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر مشيرا الي ان القيادة السياسية المصرية على علم بأن قلب التنمية الاقتصادية هو التنمية الزراعية
واكد الدكتور احمد ان يتم العمل على التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة للزراعة ومنها الـ 500 ألف فدان التي تفقدها الرئيس السيسي .
وأشار جلال الي توجد علاقة كبيرة بين الطرق والكباري التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية والمشروعات الاخري والتي منها استصلاح أراضي زراعيةجديدة وهي سهولة الوصول اليها منوها المشروعات التنموية الزراعية تسد جزء كبير من الفجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر
وتابع الدكتور احمد انه يتم استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة الذي يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية موضحا ان القيادة السياسية المصرية تعمل علي جميع المحاور الاقتصادية بشكل عظيم .
الجدير بالذكر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.
ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.
وفي سياق اخر أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تقسيم أيام العمل بالكلية بدايةً من يوم السبت إلى الخميس بالأسبوعين، فيبدأ الأسبوع الأول من السبت ٢ يناير وحتى الخميس٧ ينابر والأسبوع الثاني يبدأ من السبت ٩ يناير وحتي الخميس ١٤ يناير.
ويأتي ذلك بناءً علي قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار رئيس جامعة عين شمس بشأن منح العاملين بالجامعة اجازة تبادلية لمدة اسبوعين.
ومن جانب اخر قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد علي النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحاتات واستكمال الدراسة اونلاين حتي نهاية الفصل الدراسي الاول ويتم الان التعلم عن بعد حتي يوم ١٦يناير .
وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.
وأشارت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .
ونوهت انه جاري تسديد الدفعه الثانيه من الأبحاث الاجتماعيه لجميع الفرق وسوف يتم دعم باقي الطالبات المتقدمات بأبحاث تباعا على دفعات.
وفي سياق أخر أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (28) من مكافأة النشر الدولي، للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية ، وتستمر فترة التقدم من 3/ 1/ 2021 وحتى 31 / 1/ 2021 .