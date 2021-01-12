عميد زراعة عين شمس: مصر تعود للريادة في المجال الزراعي.. تمديد الإجازة التبادلية للعاملين بالكلية.. جار تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية

عميد زراعة عين شمس :مصر تعود الي الريادة في المجال الزراعي

لمواجهة كورونا .. تمديد الإجازة التبادلية للعاملين بزراعة عين شمس

لطالبات بنات عين شمس :جاري تسديد الدفعة الثانية من الأبحاث الاجتماعية









علق الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، الذي تفقده الرئيس عبد الفتاخ السيسي قائلا ان مصر يجب ان تعود الي الريادة في هذا المجال التي دائما نتذكرها التاريخ بانها دولة زراعية





وأضاف عميد زراعة عين شمس ان مصر تشهد مشروعات عملاقة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في مصر مشيرا الي ان القيادة السياسية المصرية على علم بأن قلب التنمية الاقتصادية هو التنمية الزراعية

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واكد الدكتور احمد ان يتم العمل على التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة للزراعة ومنها الـ 500 ألف فدان التي تفقدها الرئيس السيسي .





وأشار جلال الي توجد علاقة كبيرة بين الطرق والكباري التي تم إنشائها خلال الفترة الماضية والمشروعات الاخري والتي منها استصلاح أراضي زراعيةجديدة وهي سهولة الوصول اليها منوها المشروعات التنموية الزراعية تسد جزء كبير من الفجوة المحاصيل الزراعية داخل مصر









وتابع الدكتور احمد انه يتم استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة الذي يزيد من إنتاجية المحاصيل الزراعية موضحا ان القيادة السياسية المصرية تعمل علي جميع المحاور الاقتصادية بشكل عظيم .





الجدير بالذكر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.









ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.













وفي سياق اخر أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تقسيم أيام العمل بالكلية بدايةً من يوم السبت إلى الخميس بالأسبوعين، فيبدأ الأسبوع الأول من السبت ٢ يناير وحتى الخميس٧ ينابر والأسبوع الثاني يبدأ من السبت ٩ يناير وحتي الخميس ١٤ يناير.













ويأتي ذلك بناءً علي قرارات رئاسة مجلس الوزراء وقرار رئيس جامعة عين شمس بشأن منح العاملين بالجامعة اجازة تبادلية لمدة اسبوعين.

















ومن جانب اخر قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال الفصل الدراسي الاول اعتمد علي النظام الهجين ، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجهًا لوجه" و"التعلم عن بُعد"، موضحة أن الكلية ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل الامتحاتات واستكمال الدراسة اونلاين حتي نهاية الفصل الدراسي الاول ويتم الان التعلم عن بعد حتي يوم ١٦يناير .

وأكدت الدكتورة رقية خلال تصريحاتها لصدي البلد علي أهمية نظام موودل لسير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل نظام موودل بشكل كامل وتفعيل 30 ايميلا جامعيا للطلاب بالإضافة إلى ايميلات هيئة أعضاء التدريس.





وأشارت عميد كلية البنات أنه يتم رفع جميع المحاضرات بشكل مستمر وفعال عبر نظام موودل الذي أثبت أهميته خلال الفترة الحالية .









ونوهت انه جاري تسديد الدفعه الثانيه من الأبحاث الاجتماعيه لجميع الفرق وسوف يتم دعم باقي الطالبات المتقدمات بأبحاث تباعا على دفعات.











