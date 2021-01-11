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الزراعة: خطة تطوير 6.1 مليون فدان للعمل بالري الحديث

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:47 م
الري الحديث
الري الحديث
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هاني حسين
قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن هناك لجنة عليا مشكلة من وزيري الزراعة والري؛ لمناقشة مستجدات تطوير الري الحقلي، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للفلاح المصري.

وأضاف محمد القرش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الدولة ترغب في إحداث تنمية متكاملة للقطاع الزراعي الذي يمثل الأمن الغذائي للمواطن.

وتابع محمد القرش "الدولة تعمل من 2014، وتبنت استراتيجية لتوفير المنتجات والمحاصيل الزراعية وتطوير الإنتاج الزراعي، وتم بناء الاستراتيجية بناءً على محور التوسع الأفقي في استصلاح أراضٍ جديدة للزراعة، إضافةً إلى التوسع الرأسي في الرقعة الزراعية بزيادة معدل الإنتاجية من المحاصيل الزراعية باستخدام منظومة الري الحديث".

وأكد محمد القرش "إدخال أصناف جديدة في عملية الزراعة ونظم الري الحديث؛ من أجل توفير أفضل استفادة ممكن من استهلاك المياه".

ولفت محمد القرش إلى "خطة طموحة من أجل تطوير 6.1 مليون فدان للعمل بالري الحديث في الرقعة الزراعية".

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