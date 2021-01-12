قبل ساعات من عقد الجلسة الافتتاحية للبرلمان.. نواب: المجلس الجديد أمامه تحديات كبرى.. والفترة المقبلة ستشهد تغييرات موسعة في الحياة التشريعية

- عبد الفتاح محمد: هناك العديد من القضايا تحت قبة البرلمان.. والمرحلة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة

- هالة أبو السعد: مجلس النواب الجديد أمامه تحديات كبيرة عليه أن ينجزها في أسرع وقت

- عمر وطني: مجلس النواب الجديد سيعمل على وضع قوانين تناسب التطورات العالمية





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير، الساعة 11 صباحا، لافتتاح دور الانعقاد العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.





وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.





وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن البرلمان الجديد أمامه العديد من التحديات، مؤكدين على ضرورة مراجعة كافة القوانين والعمل على إصدار قوانين جديدة تخدم مصلحة الشعب والوطن.





وفي هذا السياق، قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إن البرلمان أمامه تحديات وقضايا هامة عليه أن يعمل بكل جهده لوضع حلول لها والمرحلة المقبلة ستشعد تغييرات عديدة على حد وصفه، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمقترح بتعديل قانون التصالح مع مخالفات البناء لاستثناء الفقراء وغير القادرين من دفع الغرامات أو وضع حلول أخر تصب في مصلحتهم.





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن المجلس المنقضي مدته قانونيا حقق العديد من الإنجازات التي ستضاف إلى تاريخه خاصة وأنه استطاع أن يخرج بعدد من القوانين لمست المواطن البسيط، مؤكدا أن جميع النواب سيعملون من أجل مصلحة الشعب.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من القوانين التي يجب العمل على متابعة تنفيذها من قبل اللجان المختصة بالمجلس والتي على رأسها استكمال تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أنه واجه العديد من الصعوبات يجب العمل على إزالتها.





وتابع:"بنستكمل مرحلة تشريعية جديدة نتمنى نكون فيها على قدر المسئولية ونحقق كافة المطلوب مننا كممثلين عن الشعب بجميع طوائفه وفئاته".





ومن جانبها، أكدت النائب هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب السابق كان له أثر ملموس على حد وصفها في الدولة، مشيرة إلى أن هناك طفرة أحدثها البرلمان في القوانين والتشريعات خلال المدة التي تولها منذ 2015 .





وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن البرلمان الجديد سوف يكون استكمالا لما قام بها مجلس النواب السابق من تحديث للقوانين وتعديل عليها، مؤكدة أن هناك أولوليات عديدة تكون على قبة البرلمان الجديد الذى ينعقد خلال أيام.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد القوانين تكون في أولولية مجلس النواب وهم قانون الأحوال الشخصية، الادارة المحلية، التعليم، واخيرا قانون الايجار القديم، لافتة إلى إن هذه القوانين في غاية الأهمية نظرًا لمتابعة مناقشاتهم لوضع حلول جذرية لهم.





وتابعت:" نأمل أن يحقق البرلمان القادم العديد من الانجازات التي تحقق المصلحة للدولة والمواطنين، منوهة إلى أن النواب يحملون قدرًا من المسئولية من أجل تحقيق ذلك" .





وبدوره، أفاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب الجديد سيبدأ عمله وسط مجموعة من التحديات والصعوبات التي يجب عليه أم يتخطها ويضع حلول لها، مشيرا إلى أن مجلس النواب الجديد سيعمل على وضع قوانين تناسب التطورات العالمية.





وأوضح "وطني"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن البرلمان الماضي أدى دوره بصورة جيدة، قائلا:"هناك أكيد غلطات حدثت لكن الايجابيات كانت أكثر بكثير وتميزت هذه الفترة بخروج عدد من القوانين التي استطاعت ان تخدم الوطن والمواطنين".





وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية وتحولات ديموقراطية بالتعاون بين مجلسي التشريع في مصر وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الجميع سيعمل على خدمة الوطن والارتقاء به.