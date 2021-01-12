وزيرة الهجرة: نعمل لإنشاء صندوق للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه سيتم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج، يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.





وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة عبر فضائية اكستر نيوز أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج.





وتابعت وزيرة الهجرة استطعنا مع منظمات المجتمع المدني حل مشكلة المصريين العالقين بالإمارات، مضيفة أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع في أزمة العالقين بالخارج، و "تواصلنا مع الفنادق لكي نستف الموضوع وحتى لو 3 يقعدوا في غرفة واحدة".



