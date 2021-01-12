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وزيرة الهجرة: نعمل لإنشاء صندوق للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج.. فيديو

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:45 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أنه سيتم العمل على إنشاء صندوق للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج، يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج ما إذا لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة عبر فضائية اكستر نيوز أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج.

وتابعت  وزيرة الهجرة استطعنا مع منظمات المجتمع المدني حل مشكلة المصريين العالقين بالإمارات، مضيفة أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع في أزمة العالقين بالخارج، و "تواصلنا مع الفنادق لكي نستف الموضوع وحتى لو 3 يقعدوا في غرفة واحدة".

وأشارت مكرم إلى ان وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد
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