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محافظات

العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:58 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
لقى الشاب كيرلس شحاتة عدلي 26 سنة مدرب سباحة، مصرعه؛ إثر إصابته بأزمة قلبية قبل زفافه بساعة بعدما كانت الأسرة تستعد لحفل زفافه داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في قرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص  جنوب المنيا 

حيث قام كيرلس بطباعة كروت الفرح التي تضمنت عبارات " الآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي فداك كل الأيام" ، «أنا طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز حبيبتي خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها، حينما ذهبت أذهب، وحينما بت أبيت، شعبك شعبي، وإلهك إلهي، إنما الموت يفصل بيني وبينك».

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كما تضمنت دعوة الزفاف «شئت فأعلنت وبيدك باركت وبحلول روح قدسك ستكمل ما بدأت لتجدد وعدك بصلاة أكليل الابن المبارك «كيرلس شحاته» على الابنة المباركة «أريني إسحاق».

وتضمنت الدعوة أيضا «ندعو سيادتكم والعائلة لحضور صلاة الإكليل المبارك وليلة الحنة بمشيئة الرب بمنزل العائلة، وتناول طعام الغداء ظهر يوم الإثنين 11 يناير بمنزل العائلة وصلاة الأكليل الساعة الخامسة عصرا بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببني سعيد، وليملئ الرب حياتكم بالأفراح المقدسة.

وعاشت قرية بني سعيد  بأبوقرقاص حالة من الحزن على وفاة الشاب، الذي يؤكد الجميع أنه كان يتمتع بالخلق والاحترام، ومن المعروف عنه الشهامة والكرم، كما أن أسرته تحظي بحب واحترام الجميع.

وكتب عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عبارات مواساة ونعي ورثاء للشاب «كيرلس»، مؤكدين صدمتهم فور تلقي خبر وفاته في يوم زفافه.
العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور
العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور
العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور
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