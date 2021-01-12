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رياضة

كريم ذكري: الزمالك الأقوى في إفريقيا.. والأهلي لم يعجبني في مباراته الأخيرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:38 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
قال كريم ذكري، لاعب الزمالك والمصري السابق، إن الدوري الممتاز هذا الموسم، ممتع إلى حد كبير.

وأضاف كريم ذكري ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"المصري يسير بشكل جيد في الدوري ولم يخسر أي مباراة هذا الموسم ومباراته أمام الزمالك ستكون صعبة للغاية".

وتابع :" المصري لديه شخصية واضحة في الملعب ، الزمالك فريق قوي جدا ويؤدي بصورة مميزة في الدوري، إنه الأفضل في مصر وإفريقيا ولديه فريق متكامل إنه يملك الحلول الهجومية ولم يتأثر بالغيابات".

وقال أيضا :" الزمالك يدافع بشكل جيد في الفترة الحالية ويظهر ذلك في التزام شيكابالا الدفاعي أمام طلائع الجيش، والأزمة الوحيدة في الزمالك غياب مصطفى محمد، عمر السعيد يقدم أداء جيدا ولكن المؤكد أن الزمالك سيتعاقد مع مهاجم جديد".

وأوضح :" عودة أحمد جمعة للنادي المصري، تمثل حلا جيدا لخط هجوم المصري أمام الزمالك ، وأحمد رفعت أفضل لاعب في المصري الفترة الأخيرة ،ولديه شخصية واضحة في الملعب هذا الموسم".

كما تحدث عن الأهلي قائلا :" لم يعجبنِ في الأهلي تغيير طريقة لعبه أمام سيراميكا كليوباترا والاعتماد على 3 لاعبين ارتكاز ولكن بعودته لطريقته المعهودة استطاع الوصول لشباك سيراميكا كليوباترا بسهولة".
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