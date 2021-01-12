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سيارات

شاهد .. تصميم تخيلي لـ أوديA8 موديل 2022

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:59 ص
أودي A8
أودي A8
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كريم عاطف

تعمل شركة صناعة السيارات الالمانية الشهيرة أودي على تحديثات منتصف العمر لطراز A8 السيدان الفاخرة موديل 2022 منذ فترة ، وظهرت فى العديد من المناسبات فى لقطات تجسسية كثيرة مموهة .

ولكن هناك العديد من مصممى السيارات المحترفين ياخذون هذه الصور التجسسية ليقوموا ببناء الشكل المقرب للسيارة الانتاجية ، وهذا ما حدث بالفعل مع هذه السيارة ، حيث تم الكشف عن التصميم التخيلى الخاص بها .

ويظهر التصميم التخيلى للسيارة A8 الشبك الأمامي بتصميم مختلف، بالإضافة إلى مصابيح أمامية محدثة تشغل قسمًا أكبر في الواجهة الأمامية، كما تتميز المصابيح بحافة سفلية مسطحة.

و لم يحدد التصميم التخيلي المقصورة الداخلية هل تغيرت ام لا ، بالاضافة الى انه سيتم تغير الاكصدامات الخلفية والامامية بشكل كبير فى تحديثات منتصف العمر .

والجدير بالذكر ان شركة أودي تخطط لأن تقدم في سيارتها بعض مزايا مساعدة السائق المحسنة، كما كانت تخطط لأن تكشف عنها بنظام قيادة ذاتي من المستوى الثالث .

كما ان هناك بعض التقارير تؤكد تقديم أودي بفئة هورش الفخمة للغاية من A8 لمنافسة طرازات مايباخ، لكنها لن تكون فاخرة لدرجة سرقة مبيعات بنتلي فلاينج سبير، نظرًا لأن كلاهما تحت مظلة مجموعة فولكس فاجن.

شاهد .. تصميم تخيلي لـ أوديA8 موديل 2022
شاهد .. تصميم تخيلي لـ أوديA8 موديل 2022
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