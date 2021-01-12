"تموين سوهاج" يُحرر 48 قضية تموينية في القرى والنجوع

حرر ضباط شرطة التموين بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، 48 قضية تموينية تنوعت بين "غلق بمواعيد العمل الرسمية، نقص وزن، عدم الإعلان عن الأسعار، غير مطابق للمواصفات"، بقرى ومراكز ونجوع المحافظة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة التموين بالمحافظة يفيد بتمكن ضباط الوحدة من تحرير 48 محضر تمويني متنوع، بقرى ونجوع سوهاج.





وكانت القضايا المُحررة لارتكابها أصحابها المخالفات التالية:"إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، عدم الإعلان عن الأسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر".





حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.