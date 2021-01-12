في ذكرى وفاة كريمة مختار.. سبب غريب أدى لموتها

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة النجمة كريمة مختار واسمها الحقيقي "عطيات"، فهي من مواليد محافظة أسيوط في مصر، وتوفيت عام 2017 بعد أن تعرضت لأزمة صحية بسبب خبر مغلوط أذاعته الفضائيات عن وفاتها، وتسبب في تدهور حالتها الصحية.





أما عن أدوارها؛ فتركت بصمة كبيرة خاصة أنها قدمت أفضل تجسيد لدور الأم، ومن أبرز أدوارها، مسلسل "يتربى في عزو"، شخصية "ماما نونا" التي ما زال الجمهور متعلقا بها.



