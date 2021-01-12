ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى وفاة كريمة مختار.. سبب غريب أدى لموتها

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:51 ص
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة النجمة كريمة مختار واسمها الحقيقي "عطيات"، فهي من مواليد محافظة أسيوط في مصر، وتوفيت عام 2017 بعد أن تعرضت لأزمة صحية بسبب خبر مغلوط أذاعته الفضائيات عن وفاتها، وتسبب في تدهور حالتها الصحية.

أما عن أدوارها؛ فتركت بصمة كبيرة خاصة أنها قدمت أفضل تجسيد لدور الأم، ومن أبرز أدوارها، مسلسل "يتربى في عزو"، شخصية "ماما نونا" التي ما زال الجمهور متعلقا بها.

كريمة مختار قدمت 180 عملا خلال مشوارها الفني، وكان آخر أعمالها عام 2014، من خلال المشاركة في 3 مسلسلات، وهي "المرافعة" و"دلع بنات"، و"كيد الحموات".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدعم ناسا.. عالم مصري يفسر تعاقب الليل والنهار بنظرية جديدة | فيديو

الجوازة باظت.. سيارات شاركت الزعيم عادل إمام بطولة عريس من جهة أمنية | صور

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022